In Traunkirchen wird der Fasching traditionell groß gefeiert – und auch in diesem Jahr wurde die närrische Zeit wieder feierlich eingeläutet. Im Rahmen des traditionellen Rot-Weiß-Rot-Balls wurde das neue Prinzenpaar offiziell vorgestellt.

Die Regentschaft über den Traunkirchner Fasching übernehmen heuer Prinzessin Claudia die I. von und zu Gezogen sowie Prinz Thomas der I. von und zu Fuzzy. Vor zahlreichen Gästen präsentierte sich das neue Prinzenpaar erstmals der Öffentlichkeit.

Für beste Stimmung sorgte unter anderem die Garde, die mit einem schwungvollen Tanz begeisterte. Der Ball war ein rundum gelungener und schöner Abend, der Lust auf die bevorstehende Faschingszeit machte.

Das neue Prinzenpaar wird in den kommenden Wochen zahlreiche schöne und lustige Faschingsveranstaltungen in und um Traunkirchen besuchen und so die närrische Tradition weitertragen.

Bürgermeister Christoph Schragl zeigte sich sehr erfreut über die neuen Regenten und blickt einer fröhlichen und gelungenen Faschingszeit entgegen.