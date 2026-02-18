Am Faschingmontag zog es nicht alle in die Faschinghochburgen, nein, eine lustige Runde von Mitgliedern des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt traf sich am Montag 16.2.2026 nachmittags im Buffet der UNION Stockhalle Gschwandt zu einem kleinen aber feinen Faschingsnachmittag bei Musik, Gaudi und Speis und Trank. Mit einem first-class Service von Inge, Gittl und Traudi wurde gelacht, getanzt, geplaudert und ein paar schöne Stunden verbracht. In der doch nicht so einfachen Zeit ist eines der wertvollsten Geschenke sich Zeit nehmen, miteinander zu sprechen, sich gegenseitig zu helfen und eben miteinander Zeit zu verbringen. Dies spürte man bei diesem Treffen wieder ganz besonders und das eine oder andere Schluckerl führte zu einer ausgelassenen Stimmung, die auch so manche Sorgen für ein paar Stunden vergessen ließen.

Aber nicht nur zur Faschingszeit ist Unterhaltung und gemeinsam etwas unternehmen im Pensionistenverband Ortsgruppe Gschwandt möglich, auch Wandern, Tischkegeln, Asphaltschießen in der Stockhalle, gemeinsame Radtouren und Reisen steht am Plan der regen Ortsgruppe. Bei Interesse kann sich JEDER, ob bereits Pensionist oder auch noch in Beschäftigung stehend bei der Ortsgruppe melden. Unter Homepage: pvoe.at/oberoesterreich/gmunden finden Sie uns im Internet oder schicken Sie eine Mail an: pv.gschwandt@gmx.at. Gerne geben wir Auskunft über die Aktivitäten, wann und wo sie am Programm stehen und würden uns über neue Mitglieder freuen. Also keine Scheu, wir warten auf Dich!