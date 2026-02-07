Eine erlebnisreiche und sportliche Woche verbrachten die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrgangs der BHAK Bad Ischl Ende Jänner in Saalbach-Hinterglemm. Die Wintersportwoche ist ein fix verankerter Bestandteil des Jahresprogramms und stellt für die Jugendlichen jedes Jahr ein besonderes Highlight dar.

Bei perfekten Bedingungen konnten insgesamt 42 Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten auf den Pisten weiterentwickeln und eine rundum gelungene Woche genießen. Neben den Skigruppen erhielt auch die Alternativgruppe spannende Einblicke in unterschiedliche Wintersportarten – darunter Langlaufen, Schneeschuhwandern, Eislaufen und Schwimmen. So war für alle Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und motivierendes Programm gewährleistet.

Ein besonderes Highlight bildete der AUVA-Skisicherheitsvortrag, der das Bewusstsein der Jugendlichen für richtiges Verhalten auf der Piste stärkte. Ergänzend dazu absolvierten alle Gruppen ein Sicherheitstraining direkt im Skigebiet, um das Gelernte praxisnah umzusetzen.

Die BHAK Bad Ischl freut sich über eine verletzungsfreie Wintersportwoche, die sowohl sportlich als auch pädagogisch ein voller Erfolg für die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrgangs war.