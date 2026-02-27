Gmunden/Köln. Ein beeindruckender Saisonauftakt gelang der 15-jährigen Lea S. aus Gmunden bei den „Extreme Unicycling Championships 2026 – Winter Edition“ in Köln. Die Athletin der Sportunion Gmunden – Sektion MUHFIT sicherte sich in der Erwachsenenklasse zwei Siege und einen dritten Platz.

Von 20. bis 22. Februar traf sich die internationale Urban-Unicycling-Szene in Köln. Austragungsort war die Abenteuerhallen Kalk – eine ehemalige Industriehalle, die heute als vielseitige Trendsportstätte optimale Bedingungen für Flatland, Street und Trial bietet.

Vom Medaillengewinn zu den ersten Siegen

Bereits im vergangenen Sommer war Lea bei der Sommer-Ausgabe der EUC – damals als offizielle Europameisterschaft in den urbanen Disziplinen geführt – erstmals in der Erwachsenenklasse gestartet und hatte dort auf Anhieb Medaillen gewonnen.

Nun folgte der nächste große Schritt: ihre ersten Siege im internationalen Erwachsenenfeld. Im Bewerb Flatland (1-gegen-1-Battles mit technisch anspruchsvollen Tricks auf ebenem Untergrund) setzte sie sich souverän durch. Auch im Street-Bewerb, bei dem kreative Trickkombinationen im Skatepark gefragt sind, holte sie Gold.

Im technisch anspruchsvollen Trial-Bewerb, bei dem präzise Sprünge über Hindernislinien entscheiden, erreichte sie das Finale und belegte dort Rang drei.

Mit Spaß gestartet – positiv überrascht

Für Lea Söser selbst stand am Wochenende jedoch weniger das Ergebnis als die Erfahrung im internationalen Erwachsenenfeld im Vordergrund: „Für mich ging es an dem Wochenende vor allem darum, Spaß zu haben und neue Erfahrungen in der Erwachsenenklasse zu sammeln. Dass am Ende gleich zwei Siege herausgekommen sind, hat mich wirklich überrascht und natürlich sehr gefreut.“

Starker Nachwuchs aus Gmunden

Auch im Nachwuchsbereich war die Sportunion Gmunden vertreten: Die 12-jährige Clara Johanna Hacker-Dietl zeigte eine starke Leistung und konnte im Trial-Bewerb ihrer Altersklasse den ersten Platz sichern. Zudem schaffte sie es auch in den weiteren Bewerben aufs Stockerl und unterstrich damit die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Sektion MUHFIT.

Mit diesen Erfolgen startet das Gmundner Team ideal in die Saison 2026 und setzt ein deutliches sportliches Zeichen für den Einradsport im Salzkammergut.