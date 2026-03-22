Samstagnachmittag hat sich in Kirchham ein schwerer Unfall bei Holzarbeiten ereignet. Eine 69-Jährige geriet mit der Hand in einen Holzspalter und wurde dabei schwer verletzt.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am 21. März 2026 gegen 13:15 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchham. Die Frau aus dem Bezirk Gmunden war mit Arbeiten an einem Holzspalter beschäftigt, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrer rechten Hand in das Gerät geriet.

Der Schwiegersohn der Verletzten fand die Frau und setzte umgehend den Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde die 69-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

LPD OÖ