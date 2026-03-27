BAD ISCHL. Am 25. März feierten 23 AbsolventInnen der Pflegefachassistenz ihren erfolgreichen Abschluss an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. Für die Region bedeutet dieser Jahrgang weit mehr als eine feierliche Diplomverleihung: Er ist ein starkes Signal für die Zukunft der Pflege im gesamten Salzkammergut.

Insgesamt 18 Damen und 5 Herren haben ihre Ausbildung zur/zum PflegefachassistentIn (kurz PFA) erfolgreich abgeschlossen. Besonders erfreulich: 13 AbsolventInnen schlossen mit „ausgezeichneten Erfolg“ ab, weitere acht AbsolventInnen erzielten einen „guten Erfolg“. Diese Leistungen zeigen nicht nur das Engagement der Auszubildenden, sondern auch die hohe Qualität der Ausbildung am Standort Bad Ischl.

Pflegeausbildung als Rückgrat der regionalen Versorgung

„Die Pflegefachassistenz ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen, gut funktionierenden Gesundheitsversorgung“, so Mag.a Martina Bruckner, Geschäftsbereichsleitung der OÖG Schulen. „Mit ihrem breiten Kompetenzspektrum und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten aus dem klinischen und pflegerischen Alltag nicht mehr wegzudenken.“

Nach ihrem Abschluss werden sieben der neuen PflegefachassistentInnen das Pflegeteam am Salzkammergut Klinikum in Bad Ischl, Vöcklabruck und Gmunden verstärken und somit unmittelbar die regionale Versorgung verstärken. Die übrigen AbsolventInnen starten entweder ihr Bachelorstudium in Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Gesundheitsberufe OÖ oder beginnen ihre berufliche Laufbahn in Pflegeheimen und im extramuralen Bereich, also Einrichtungen im medizinischen und pflegerischen Bereich außerhalb des klassischen Klinikbetriebs.

Für die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Salzkammergut spielt die Ausbildung neuer Fachkräfte eine zentrale Rolle. Jede Absolventin und jeder Absolvent trägt dazu bei, die Versorgungssicherheit langfristig zu stärken, Wartezeiten zu reduzieren und die Teams in den Einrichtungen zu entlasten.

„Unsere Absolventinnen und Absolventen sind eine wertvolle Verstärkung für die regionale Gesundheitsversorgung“, betont Mag. Franz Stadlmann, MBA, Direktor der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum. „Sie bringen nicht nur fachliches Know-how mit, sondern auch Empathie, Teamgeist und die Motivation, Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu begleiten.“

Jetzt für die nächste Ausbildung bewerben

Wer selbst eine Karriere in der Pflegefachassistenz anstrebt, kann sich jetzt bewerben. Die Bewerbungsphase für die Standorte Bad Ischl und Gmunden läuft, Kursstart ist im Oktober 2026. Alle Informationen zu Voraussetzungen und Bewerbungsfristen sowie die Möglichkeit sich direkt online zu bewerben, finden Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung