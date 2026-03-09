Mit viel Engagement und Kreativität sind die Schüler*innen der BHAK Bad Ischl derzeit im Pop-Up-Store am Auböckplatz 13 in Bad Ischl aktiv. Im Rahmen ihrer Junior Company „Trashformers“ setzen sich die Jugendlichen intensiv mit nachhaltigem Wirtschaften auseinander und zeigen, wie aus scheinbaren Abfällen neue, wertvolle Produkte entstehen können.

Seit der Eröffnung des Pop-Up-Stores bringen sich die Schüler*innen mit großem Einsatz in den Verkaufsalltag ein. Sie präsentieren ihre selbst hergestellten Produkte, beraten Kund*innen und sammeln dabei wertvolle praktische Erfahrungen. Zum Sortiment gehören unter anderem neu gegossene Kerzen aus Kerzenresten, handgemachte Seifen, selbstdesignte Osterkarten sowie nachhaltig gestaltete Verpackungen.

Das Bildungszentrum Salzkammergut ist Teil des Projekts und bringt mit dem Ansatz „Green Fashion Cycle“ einen wichtigen Nachhaltigkeitsgedanken ein. Dahinter steht die Idee, Textilien zu sammeln und wiederzuverwenden – denn in jedem Kleidungsstück steckt eine Geschichte. Was für die einen ausgedient hat, kann für andere der Beginn von etwas Neuem sein.

Der Pop-Up-Store bietet den Schüler*innen eine besondere Möglichkeit, ihre Ideen direkt der Öffentlichkeit zu präsentieren und unternehmerisches Denken in der Praxis zu erleben. Gleichzeitig entwickelt sich der Store zu einem Raum der Begegnung, in dem Gespräche über Nachhaltigkeit, Kreativität und verantwortungsvolles Wirtschaften entstehen.

Durch das bewusste Weiterverwenden von Materialien wird ein Beitrag zu nachhaltigem Konsum und Ressourcenschonung geleistet. Gemeinsam mit dem Bildungszentrum Salzkammergut, dem Zukunftsraum Salzkammergut sowie der ECOS-HLW Bad Ischl freuen sich die engagierten Nachwuchsunternehmer*innen weiterhin über zahlreiche Besucher*innen. Alle Interessierten sind bis 27. März eingeladen, vorbeizukommen und die kreativen sowie nachhaltigen Produkte der Schüler*innen zu erwerben.