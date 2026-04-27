Bei herrlicher Frühlingssonne war auch heuer wieder eine erfreuliche Zahl Sportgebeisterter dem Ruf der beiden Lions Clubs Bad Ischl und Dachstein Welterbe gefolgt, um 5 Kilometer für einen guten Zweck zu laufen oder zu walken.

„Wir sind kein Lauf-Großevent wie andere bekannte Läufe im Salzkammergut“ erklärt Mitorganisator Bruno Diesenreiter, „aber die Zahl der Damen und Herren, die bereit sind, diese österreichweite Lions Aktion zu unterstützen, wächst jedes Jahr. Und schließlich tut sich jeder selbst etwas Gutes für die eigene Fitness“.

Seit dem Beginn dieser Aktion konnten österreichweit immerhin über € 200.000 an Geldmitteln lukriert werden, aus den Nenngeldern der Sportler und aus Sponsor Einnahmen. Finanziert werden damit Projekte der österreichischen Lions-Schüler*innenhilfe, bei denen Kindern und Jugendlichen geholfen wird, Sport und Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und bei denen ihnen die Bedeutung einer gesunden Ernährung verdeutlicht wird.

Neben dem gemeinsamen Sport entlang der Ischl kann auch jedermann/frau zu diesem Termin selbst die 5km laufen oder walken, wann und wo er/sie will. Und so war der Ischler Lions Club im Vorjahr im österreichischen Spitzentrio an Anmeldungen.

Lions Vizepräsident Alfred Reimair freute sich sehr, neben den eigenen Mitgliedern auch Freunde des Lions Clubs Dachstein Welterbe und vom Rotary Club sowie Kiwanis Club Bad Ischl und viele weiteren Motivierte begrüßen zu dürfen. Der Dank der Lions gilt natürlich auch allen Sponsor Firmen, die diese Aktion großzügig unterstützt haben.