Bad Goisern; Der Extremradsportler und Trophy-Botschafter Lukas Kaufmann sicherte sich beim weltweit längsten Radrennen, dem Race Across America 2025 (RAAM), wie schon ein Jahr davor den sensationellen zweiten Platz.

In neun Tagen ist er dabei 4.900 Kilometer mit 50.000 Höhenmeter geradelt. Geschlafen hat er während dem Nonstop-Rennen weniger als zehn Stunden.

Über seine Leistung selbst sagt Lukas: „Es war ein verrückter Rennverlauf, komplett anders als im Vorjahr. Schon nach den ersten fünf Rennstunden mussten wir das ganze Konzept über den Haufen werfen. Mir war in der Wüste richtig schlecht und ich konnte auch nichts essen. Ich bin froh, dass ich mich ins Ziel gekämpft habe.“

Filmabend zum Start der Bike-Saison!

Die dramatischen Momente, Herausforderungen und Emotionen dieses außergewöhnlichen Abenteuers hat der Ausdauersportler wieder in einem eindrucksvollen Film festgehalten. Auf Einladung des Trophy-Teams präsentiert er ihn zum Start in die kommende Bike-Saison am Mittwoch, 18. März 2026, um 19 Uhr im Trauungssaal des Marktgemeindeamt in Bad Goisern.

Karten gibt es online um € 15,- und an der Abendkasse um € 20,-. Für alle Trophy-Helfer ist der Eintritt frei, genauere Infos bekommt man beim Trophy-Team bzw. unter www.trophy.at/news.

MTB-Training mit Lukas Kaufmann Anfang Mai!

Wer selbst an seiner Fahrtechnik arbeiten möchte, hat dazu Anfang Mai Gelegenheit. Denn gemeinsam mit Lukas Kaufmann und dem Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH. organisiert das Trophy-Team am Samstag, 2. Mai 2026, ein Techniktraining sowohl für „Bio-Bikes“ als auch für eMountainbikes.

Neben dem Fahrtechniktraining stehen auch spezielle Tips fürs „Downhillen“ und praktische Übungen auf Original-Streckenteilen der Salzkammergut-Trophy am Programm!

Anmeldungen für das Fahrtechniktraining am 2. Mai per Mail an: camp@trophy.at!