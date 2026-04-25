In Bad Goisern wird eine Gedenktafel für den Widerstandskämpfer Alois Straubinger enthüllt. Sie erinnert an seinen Einsatz „für ein demokratisches, freies, selbstständiges Österreich“ (Alois Straubinger).

Straubinger (1920–2000) geriet bereits in der Zeit des Austrofaschismus als Mitglied der KPÖ und des Kommunistischen Jugendverbands in Haft. 1940 zur Wehrmacht in Polen eingezogen, wurde er aufgrund seiner politischen Tätigkeit von der Feldpolizei verhaftet und nach Wels in das Kreisgericht überstellt und wegen Hochverrats angeklagt. Straubinger gelang die Flucht und nach einigen Monaten in Verstecken, schloss er sich der Widerstandsbewegung im Salzkammergut an. Die Gruppe mit dem Tarnnamen Willy-Fred, die Straubinger gemeinsam mit Sepp Plieseis und Karl Gitzoller anführte, setzte sich über Parteigrenzen hinweg für ein freies Österreich ein.

Nach 1945 war Straubinger bis zu seiner Pensionierung Bankangestellter und Direktor der Volksbank in Bad Goisern. Die Gedenktafel wird daher an der Fassade des Hauses am Marktplatz angebracht.

Am historischen Jahrestag des Kriegsendes, dem 8. Mai, wird die Tafel feierlich um 15:00 Uhr enthüllt. Die Eröffnung erfolgt durch Bürgermeister Leopold Schilcher, die Moderation übernimmt die Historikerin Marion Wisinger.

Im Rahmen der Veranstaltung sprechen Kurt Straubinger (Enkel von Alois Straubinger), Nina Höllinger (Zeitgeschichte Museum Ebensee) sowie Josef Weidenholzer, ehemaliger Abgeordneter zum Europäischen Parlament.

Musikalisch begleitet wird die Feier von Michaela Schausberger (Gesang) und Peter Brugger (Klavier).

Ort: Bad Goisern, Marktplatz

Datum: 8.5.2026, 15:00 Uhr