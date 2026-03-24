Bei der gestrigen Sitzung des Gmundner Gemeinderates wurden die Finanzierungspläne für die beiden die Kinderbetreuung betreffenden Projekte beschlossen: die Erweiterung der Kinderbetreuungs-Einrichtung „Erweiterung KBBE Campus Ort (Pensionat)“ und das Projekt „KBBE Neubau Standort Marienbrücke“.

Marienbrücke = 6 Kindergartenplätze + 2 Krabbelstubenplätze

Pensionat = 3 Kindergartenplätze + 1 Krabbelstubenplatz

Aktuell befinden sich diese Projekte im Ausschreibungsverfahren. Der Spatenstich sollte noch vor Sommerbeginn erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro für den Kindergarten-Neubau am Schlachthofareal sowie auf rund 2,5 Millionen Euro für die Erweiterung am Campus Ort.

„Wir haben für jedes Kind einen Platz, auch angesichts der aktuell noch bestehenden Einrichtungen in der Miller-von-Aichholz-Straße“, so Sozialstadtrat Thomas Bergthaler (VP). „Unser Fokus als Stadtgemeinde liegt intensiv auf der Kinderbetreuung“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (VP). „Denn Gmunden soll eine attraktive Stadt für Familien sein. Wir werden dies insofern unterstützen, als wir für beide Elternteile die Voraussetzungen schaffen wollen, dass sie beide einer geregelten Arbeit nachgehen können – also ein klares Statement unsererseits für die Kinderbetreuung.“

Teil dieser Strategie sei es, Gmunden als lebenswerte Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln.