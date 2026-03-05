Ganz im Zeichen von Entrepreneurship, Kreativität und gesellschaftlichem Bewusstsein stand die Wien-Exkursion des freiwilligen Schwerpunkts „Girl Power“ der HAK und Praxisschule Bad Ischl. Insgesamt 50 Schülerinnen aus den ersten bis dritten Jahrgängen nutzten die Gelegenheit, zwei intensive Tage in der Bundeshauptstadt zu verbringen und dabei Wirtschaft, Kultur und soziale Themen aus nächster Nähe zu erleben.

Der erste Programmpunkt führte die motivierten Teilnehmerinnen an die Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Dort erwartete sie ein spannender Entrepreneurship-Workshop mit der Absolventin Monique Fischer, der sich ganz dem Thema Unternehmensgründung und Unternehmergeist widmete. Nach einem inspirierenden Vortrag über innovative Ideen, Mut zum Risiko und den Weg von der Vision zum eigenen Unternehmen wurden die Schülerinnen selbst aktiv: In kleinen Teams entwickelten sie kreative Ideen und präsentierten diese in einem Pitch, wie man ihn auch aus der Start-up-Welt kennt. Mit viel Engagement, Einfallsreichtum und Selbstbewusstsein stellten die jungen Teilnehmerinnen ihre Ideen vor – ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie viel unternehmerisches Potenzial in ihnen steckt.

Am zweiten Tag stand die Kultur im Mittelpunkt. Im mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien tauchten die Schülerinnen bei Workshops in die Welt der modernen Kunst ein. Besonders spannend war dabei die Verbindung von Kunst, Künstlicher Intelligenz und Musik, bei der kreative Ausdrucksformen und neue Technologien miteinander verschmolzen. Die Schülerinnen konnten dabei selbst experimentieren und neue Perspektiven auf Kunst und digitale Innovation gewinnen.

Den Abschluss der Exkursion bildete eine besondere Stadtführung mit der „Nimmerland Tour“. Diese Tour bot einen eindrucksvollen Blick auf Wien aus einer anderen Perspektive. Im Mittelpunkt standen die Themen Obdachlosigkeit und Suchterkrankungen, wodurch den Schülerinnen gesellschaftliche Herausforderungen nähergebracht wurden, die im Alltag oft übersehen werden. Die Führung regte zum Nachdenken an und zeigte, wie wichtig Empathie, gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung sind.

Die zweitägige Exkursion stand bewusst unter dem Motto „Wirtschaft, Kultur und Soziales“ – drei Bereiche, die für die persönliche Entwicklung junger Menschen von großer Bedeutung sind. Der freiwillige Schwerpunkt „Girl Power“ besteht an der HAK und Praxisschule Bad Ischl bereits seit sechs Jahren und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Leiterinnen Gudrun Sotz-Hollinger, Sonja Lenz und Christine Leitner zeigen sich besonders erfreut über die Neugier und die Motivation der Schülerinnen, die jedes Jahr aufs Neue mit viel Interesse an den vielfältigen Angeboten teilnehmen. Solche Projekte zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, jungen Frauen Räume zu bieten, in denen sie ihre Stärken entdecken, Ideen entwickeln und Selbstvertrauen für ihren weiteren Weg gewinnen können. Für die Teilnehmerinnen des Girl Power-Schwerpunkts war die Reise nicht nur eine spannende Abwechslung vom Schulalltag, sondern vor allem eine inspirierende Erfahrung, die Mut macht, eigene Ideen zu verfolgen, kreativ zu denken und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.