Mit 1:0 (0:0) setzte sich Frauenklasse-Herbstmeister SV Gmunden daheim im letzten Aufbauspiel vor der Frühjahrsmeisterschaft gegen den Landesligisten Union Biogena Peuerbach durch. Das „Goldtor“ erzielte Kapitänin Christina Kerschbaumer in der 77. Minute.

Neo-Cheftrainer Jürgen Wabitsch (SV Gmundner Milch): „Ein verdienter Sieg, weil wir vor allem in der 1. Spielhälfte dominerten und vor allem in den ersten 30 Minuten eine tolle Leistung geboten haben. Mit Ausnahme eines Lattentreffers in der torlosen 1. Spielhälfte ergaben sich für die höherklassigen Gäste keine Tormöglichkeiten, bei uns war ich nur mit der Chancenauswertung noch nicht zufrieden, hier haben wir noch Verbesserungsbedarf.

An der exzellenten Keeperin vorerst gescheitert

Allerdings bot auch die gegnerische Torhüterin Natalie Damberger eine ausgezeichnete Leistung gegen unsere Angreiferinnen. Nur „Chrissi“ Kerschbaumer konnte die Torhüterin im Finish aus einer unübersichtlichen Situatiob bezwingen.

Unsere Defensive erwies sich als sattelfest, hat nichts zugelassen und Goalgetterin Eva- Kristin Dornetshumer (Peuerbach, 15 Tore im Herbst!) blieb ohne Torerfolg.

TOP-Spiel zum Frühjahrsauftakt

In der 1. Runde treffen wir am Sonntag, 29. März, um 14.00 Uhr in der LSP-Arena Gmunden auf die SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen, die Zweitplatzierten nach dem Herbst, die nur das Heimspiel gegen Gmunden knapp mit 2:3 verloren“.