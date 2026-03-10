Traunkirchen. Anlässlich der Aktionswoche rund um den Internationalen Museumstag laden Arche Kult Traunkirchen und der TV Traunsee Almtal Industrie Kultur gemeinsam mit dem Verein Weg des Salzes zu einer besonderen historischen Erlebnisfahrt ein. Unter dem Motto „Treffpunkt Museum“ wird am Samstag, 2. Mai 2026, die Salzzille „Gmundner Zwölfer Traunauer“ im alten Traunkirchner Salzhafen zu Gast sein.

Die historische Zillenfahrt erinnert an die jahrhundertealte Bedeutung der Salzschifffahrt am Traunsee und macht dieses wichtige Kapitel regionaler Industrie- und Kulturgeschichte lebendig erlebbar. Die kostenlosen Rundfahrten (freiwillige Spende) starten stündlich ab 11 Uhr, die letzte Fahrt um 16 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Ersatztermin 9. Mai 2026 statt.

Die Route führt vom Ortsplatz Traunkirchen rund um den Johannsberg, weiter zum alten Salzhafen, vorbei am Kloster Traunkirchen mit eindrucksvollem Blick in die Winkelbucht und anschließend retour zum Ausgangspunkt.

Begleitend zur Zillenfahrt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

Das Arche Kult Museum ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Event-Bus des TV Traunsee-Almtal Industrie Kultur ist ebenfalls vor Ort und wird von Johann Prangl betreut. Zusätzlich lädt das Outdoor-Escape-Spiel „Jagd nach dem Piratenschatz von Traunkirchen“ zu einem interaktiven Abenteuer ein (Buchung vor Ort im Café Johannsberg, weitere Informationen unter www.escape-traunkirchen.at).

Mit der historischen Zillenfahrt am Traunsee wird der Internationale Museumstag in Traunkirchen zu einem lebendigen Treffpunkt für Geschichte, Kultur und gemeinsames Erleben.