Die Handelsakademie Bad Ischl durfte am 10. März Prof. Franz Leidenmühler von der Johannes Kepler Universität Linz begrüßen. Der renommierte Europarechtsexperte hielt für die Schüler*innen des Ausbildungsschwerpunktes „Internationale Wirtschaft“ einen hochaktuellen und eindrucksvoll gestalteten Vortrag über die zentralen Herausforderungen, vor denen die Europäische Union derzeit steht.

Im Mittelpunkt standen Themen, die für junge Menschen heute besonders relevant sind: die Bedeutung des Binnenmarkts, die Vorteile der Reisefreiheit, das komplexe Verhältnis der EU zu den USA sowie aktuelle Fragen rund um Migration und die Grundwerte der Europäischen Union. Prof. Leidenmühler beleuchtete zudem das zunehmende Auseinanderdriften innerhalb Europas und diskutierte mögliche Folgen für Frieden, Stabilität und die Rolle der EU im Kontext des Ukraine-Krieges.

Mit anschaulichen Beispielen und Erklärungen gelang es Prof. Leidenmühler, die Schüler*innen zum Nachdenken anzuregen. Die Jugendlichen zeigten großes Interesse und nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit dem Experten ins Gespräch zu kommen.

Die HAK Bad Ischl bedankt sich herzlich bei Prof. Leidenmühler für seinen Besuch und die wertvollen Einblicke in die europäische Gegenwart und Zukunft. Solche Begegnungen stärken das Verständnis für internationale Zusammenhänge und unterstreichen die Bedeutung europäischer Bildung im schulischen Alltag.