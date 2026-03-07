Welche Rolle spielen unabhängige Medien für eine Demokratie? Wie funktioniert Meinungsbildung bei gesellschaftspolitischen Themen? Wie kommen wir zu hintergründigen Informationen und Faktenwissen über Themen von öffentlichem Interesse?

Die Bibliothek der Pfarre Bad Ischl läd ein zu einem Vortrag, bei dem es um die Rolle unabhängiger Medien in einer Demokratie geht. Gastreferent ist der Journalist Florian Skrabal, Gründer und Herausgeber von DOSSIER, Österreichs erster Non-Profit-Redaktion für investigativen Journalismus.

Das Journalist:innen-Team von DOSSIER möchte Vorgänge in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft besser verständlich machen. Ausbeutung Schwächerer und Missbrauch durch Stärkere, Versagen einzelner und ganzer Systeme stehen im Fokus der sorgfältigen Recherchen.

So gab es beispielsweise tiefgehende Recherchen über Missstände in Österreichs Erwachsenenvertretung, über Propaganda und Strategien autoritärer Politiker:innen oder über wettbewerbsverzerrende Vorgangsweisen eines großen österreichischen Brauerei-Unternehmens.

Eine Gelegenheit, nicht nur mehr darüber zu erfahren, sondern auch über die unterschiedliche Qualität von Journalismus und über Merkmale vertrauenswürdiger Medien.

Pfarrzentrum Bad Ischl, 24. März um 19:30 Uhr.

Florian Skrabal ist Gründer, Geschäftsführer und Herausgeber von DOSSIER, Österreichs erster Non-Profit-Redaktion für investigativen und Datenjournalismus. Der Journalist leitet die Theater-Formate von DOSSIER und steht selbst immer wieder auf der Bühne. Florian lehrt Journalismus an der Fachhochschule Wien und ist im Vorstand des Presseclubs Concordia.