Der beliebte internationale Mathematik-Teamwettbewerb fand heuer am 13. März wieder an der Johannes Kepler-Universität Linz statt. Es geht darum, innerhalb von 120 Minuten möglichst viele Aufgaben zu lösen, 69 Teams durften teilnehmen.

In der Kategorie „Junioren” schaffte das Oberstufenteam des BRG Schloss Wagrain (Vöcklabruck) mit Anna Hallesch, Julina Hofinger, Emil Loidl, Maria Mühlberger und Maximilian Gneiß den 2. Rang (26 gelöste Aufgaben).

Das Team aus Gmunden (Tobias Henzinger, Mathilda McGrew, Valentin Hutterer, Jakob Grabner und Laura Hochrainer) schaffte mit 22 gelösten Aufgaben Rang 8.

Mit 20 Punkten erreichte das Team vom BG Vöcklabruck (Alina Cristea, Eskarina Ivanova, Natalia Kammerer, Hannah Lettner und Jana Sun) Rang 15.

Vom BRG und BG traten auch sehr junge Unterstufenteams an:

11 Aufgaben löste das BRG-Team: Katharina SCHINAGL, Neele POS, Helena EDER, Leopold GÖBL und Constantin WIESPOINTNER

9 Aufgaben löste das BG-Team: Grace Fouepi, Amelie Hasslacher, Luisa Haubenwallner, Maja Orlowska und Alexander Moser

In der Kategorie „Senioren” konnte sich das BRG-Team (Philipp GUTENTHALER, Lena RIEDL, Niklas HAUSER, Florian EMMINGER und Paul SCHACHTNER) über den 4. Platz freuen.

In Linz gibt es auch eine Kategorie Oldies: Studentinnen und Studenten, sowie Lehrerinnen und Lehrer dürfen „außer Konkurrenz“ auch ihre Fähigkeiten testen. Zwei Teams lieferten sich ein spannendes „Kopf an Kopf-Rennen“.

Am Ende war ein Lehrer-Team (mit Prof. Kolnberger aus Gmunden und Prof. Gstöttner aus Vöcklabruck) mit 43 gelösten Aufgaben das „Winner-Team“ vor dem Studententeam (mit Thomas Speckhofer aus Attnang-Puchheim und Jakob Moosbauer aus Vöcklabruck), das 42 Aufgaben knackte.

Beim Landeswettbewerb der Deutschen Mathematikolympiade kommen heuer vier Preisträger/innen aus Vöcklabruck

Von der Universität Passau erging auch in diesem Schuljahr die Einladung an junge Schüler/innen der 5. und 6. Schulstufe, als Gast an der 65. Deutschen Mathematikolympiade teilzunehmen. Prof. Magdalena SCHALLMAINER und OStR. Heinrich Josef GSTÖTTNER organisierten die ersten beiden Runden in Vöcklabruck. Bei der 1. Runde (HÜ-Runde) nahmen 26 Kinder teil. Die besten 20 wurden zur Schulrunde am 25. November eingeladen. Aufgrund der tollen Leistungen wurden heuer sogar sechs der teilnehmenden Kinder zur Landesrunde an der Universität Passau eingeladen:

Ronja KRONER (BRG Schloss Wagrain, 2F) wurde heuer wieder Preisträgerin: Sie schaffte einen 2. Preis.

Von den ganz jungen konnten sogar drei einen Preisrang erreichen

Daniel GEBETSROITHER (1E, BRG) erreichte einen 1. Preis, Theodor DORFNER (1G, BRG) einen zweiten Preis und Magdalena EGGER-DUSL (1A, BG) einen 3. Preis!

Julia Gneiß (1C, BRG) und Simona Hannah ZUBOT (2D, BG) schafften in der 3. Runde leider keinen Preisrang.

Alle vier aus den 1. Klassen hoffen, im nächsten Jahr wieder eingeladen zu werden.