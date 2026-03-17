Traunkirchen setzt einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Gemeinde: Der Neubau des Kindergartens wurde im Gemeinderat einstimmig von allen vertretenen Parteien beschlossen. Damit bekennt sich die Gemeinde klar zur Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung als wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten und familienfreundlichen Gemeinde.

Bereits im Jahr 2025 wurde für das Projekt ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Auf Grundlage eines modernen Raum- und Funktionsprogramms konnte ein Siegerprojekt ausgewählt werden, das nun die Basis für die weitere Umsetzung bildet. Das Siegerprojekt stammt vom Gmundner Architekturbüro WS architektur ZT Gmbh. Geplant ist der Neubau eines modernen, zweigeschossigen Kindergartens mit vier Kindergartengruppen sowie einer Krabbelgruppe. Damit wird der zukünftige Betreuungsbedarf in Traunkirchen langfristig und nachhaltig abgedeckt. „Vorausschauende Planung und zukunftsgerichtetes Bauen sind uns sehr wichtig.“, betont Vizebürgermeister und Baureferent Alois Siegesleitner.

Nach dem Wettbewerb wurde ein detaillierter Entwurf für das Kostendämpfungsverfahren ausgearbeitet. Nach dessen Freigabe durch das Land Oberösterreich startete die Einreichplanung. Ein bedeutender Meilenstein konnte mit der erfolgreichen Bauverhandlung gegen Ende des Jahres 2025 erreicht werden. Kürzlich wurde die Finanzierung dieses wichtigen Projektes einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Von Seiten des Landes Oberösterreich, Ressort Bildungslandesrätin Christine Haberlander und Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger, bekommt die Gemeinde Traunkirchen den Großteil dieses Projektes gefördert.

Die aktuell geschätzten Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Diese Investition unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Gemeinde Traunkirchen der frühkindlichen Bildung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Attraktivität des Wohn- und Lebensraums beimisst.

Der bestehende Kindergarten soll im kommenden Sommer in ein Ausweichquartier übersiedeln. Im Anschluss daran ist der Beginn der Bauarbeiten vorgesehen. Aus heutiger Sicht wird mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten gerechnet. „Es ist sehr erfreulich, dass alle Beschlüsse zum Thema Kindergarten in den jeweiligen Gremien einstimmig gefallen sind. Danke auch an LH-Stv. Christine Haberlander und Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung für dieses wichtige Projekt. In Traunkirchen arbeiten wir sehr gut parteiübergreifend zusammen, dadurch schaffen wir auch die besten Lösungen für unsere Gemeinde.“, freut sich Bürgermeister Christoph Schragl.

Mit dem Neubau des Kindergartens schafft Traunkirchen moderne, zeitgemäße und kindgerechte Räumlichkeiten und investiert damit gezielt in die Zukunft der jüngsten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. Gleichzeitig stärkt das Projekt die Standortqualität und macht Traunkirchen weiterhin zu einem attraktiven Ort für Familien.