Beim Gemeindeparteitag der OÖVP Grünau am Montag, 9. März im Gasthaus Germdiele wurde Markus Mitteregger einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann gewählt. Mit einem engagierten Team an seiner Seite möchte er künftig neue Impulse für die Weiterentwicklung der Gemeinde setzen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, die Arbeit für Grünau gemeinsam mit einem starken Team anzugehen. Grünau lebt von Menschen, die zusammenhelfen und sich einbringen. Genau dieses Miteinander möchte ich auch in der politischen Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam wollen wir damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Heimatgemeinde stellen“, so Mitteregger.

Gerade die jüngsten Entwicklungen rund um den Kasberg zeigen zudem, wie wichtig ein klarer Einsatz für Grünau ist. Mit der Beauftragung der OÖ Seilbahnholding zu Übernahmegesprächen hat Landeshauptmann Thomas Stelzer einen wichtigen Schritt gesetzt, um den Standort und das Skigebiet Kasberg langfristig abzusichern. Darüber zeigt sich auch die OÖVP Grünau sehr erfreut, da der Kasberg eine zentrale Rolle für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region spielt.

Als Ehrengast nahm auch Landtagsabgeordneter, Bürgermeister und Bezirksparteiobmann Rudolf Raffelsberger am Gemeindeparteitag teil und gab interessante Einblicke in den Programmprozess „Vorsprung OÖ“ der OÖVP.

Bereits im Vorfeld des Parteitags nutzte Raffelsberger seinen Besuch in Grünau auch für einen Sprechtag, bei dem er sich Zeit für persönliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern nahm und deren Anliegen entgegennahm.