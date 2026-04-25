LAAKIRCHEN. Rund 20 Laakirchner Senioren nutzten die Gelegenheit, bei der Aktion Handy&Dialog gemeinsam mit jugendlichen Technik-Profis die Welt von Smartphone, Internet und Computer zu erkunden. Zwei Stunden lang beantworteten Schüler der MS Laakirchen alle ihre Fragen von der Handynavigation bis zu den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz.

Die Schüler meisterten ihre ungewohnte Rolle mit Bravour: Geduldig und mit viel Können zeigten sie den interessierten Senioren, wie sie Apps installieren oder Bilder auf den Computer laden können. Viele Fragen drehten sich um Alltagsanwendungen wie das E-Banking, aber auch die Künstliche Intelligenz wurde gemeinsam erprobt. Auffallend waren die gute Stimmung und der respektvolle Umgang zwischen den Generationen – dabei wurden nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern auch mögliche Vorurteile abgebaut. Eine Win-win-Situation: Für die Jugendlichen, unterstützt durch ihre Lehrerin Cornelia Almhofer, BEd ergab sich die Gelegenheit, einmal selbst als Experten zu glänzen und andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen – und ihre „Schüler“ gingen mit viel neuem Wissen und hilfreichen Tipps nach Hause.

Organisiert wurde die Aktion Handy@Dialog von Patrik Reisinger, BA (Abteilung Kultur und Generationen der Stadtgemeinde Laakirchen) gemeinsam mit der MS Laakirchen unter Direktorin Manuela Drack, BEd.