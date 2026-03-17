Und wieder hat eine Spielerin aus Ohlsdorf den Sprung auf die Weltbühne im Badminton geschafft und darf nun im Konzert der besten Badmintonspieler Europas mitspielen.

Sarah Dlapka ist vom österreichischen Badmintonverband für die Europameisterschaften in Spanien, die von 12.4.-16.4 in Huelva stattfinden werden, nominiert worden.

Damit geht für die erst 19jährige Schülerin, die vor 2 Jahren aus sportlichen Gründen von Oberösterreich nach Vorarlberg „ausgewandert“ ist, ein Traum in Erfüllung. Nach dem Gewinn des Staatsmeistertitels im Februar und dem Erreichen einiger guter Ergebnisse auf internationalen Turnieren darf sie gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Lena Rumpold im Damendoppel den österreichischen Badmintonsport vertreten.

Nebenbei muss Sarah auch noch schulische Stärke zeigen, da im Mai/Juni dann auch die Matura im Sportgymnasium in Dornbirn zu absolvieren ist.

Aber auch im Nachwuchs gibt es schon wieder erfreuliche Erfolge zu verzeichnen:

Die Jugendmannschaft der Sportunion holt sich im Finale der Oberösterreichischen Jugendmannschaftsmeisterschaften mit einem 4:1 Erfolg gegen den UBC Neuhofen den Titel und darf bei den kommenden Staatsmeisterschaften unser Bundesland vertreten.

Besonders spannend verlief dabei das abschließende Mixed, in dem Alexander Puschl und Lena Priedler Nervenstärke beweisen und den entscheidenden dritten Satz mit 26:24 für sich entscheiden können.