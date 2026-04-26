Die Sektion Badminton der Sportunion Ohlsdorf blickt auf eine triumphale Saison in den oberösterreichischen Landesligen zurück. Alle drei Mannschaften krönten sich in ihren jeweiligen Spielklassen zum Champion und unterstreichen damit die Vormachtstellung des Vereins in unserem Bundesland.

Die Erfolge im Überblick

Ohlsdorf 2: Sichert sich souverän den Titel in der OÖ-Liga , der höchsten Spielklasse des Landes mit 5 Punkten Vorsprung

Sichert sich souverän den Titel in der , der höchsten Spielklasse des Landes mit 5 Punkten Vorsprung Ohlsdorf 3: Feiert den Aufstieg als Meister der 2. Landesliga Süd mit ebenfalls 5 Punkten Vorsprung

Feiert den Aufstieg als Meister der mit ebenfalls 5 Punkten Vorsprung Ohlsdorf 4: Komplettiert das Triple mit dem Sieg in der 2. Klasse Süd und bleibt bei 6 Punkten Vorsprung die ganze Saison über ungeschlagen

Das Besondere an diesem Erfolg:

Ohlsdorf setzt konsequent auf eigene Talente und verzichtet auf Legionäre. Alle Teams bestehen ausschließlich aus Eigenbauspielern und -spielerinnen, was die exzellente Nachwuchsarbeit bestätigt. Sektionsleiter Sepp Retschitzegger, der seit März mit Michael Schausberger bereits einen motivierten Nachfolger gefunden hat, zeigt sich dementsprechend hochzufrieden: „Drei Meistertitel mit eigenen Leuten zu holen, ist eine außergewöhnliche Bestätigung für unseren Weg.“