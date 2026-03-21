Ohlsdorf. Die ÖVP Ohlsdorf hat eine zukunftsweisende personelle Entscheidung getroffen: Mag. Harald Strasser wurde vom Gemeindeparteivorstand einstimmig als Kandidat für das Amt des Vize-Bürgermeisters sowie als Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl 2027 in Ohlsdorf nominiert. Die Neuwahl des Vize-Bürgermeisters findet am 26. März im Gemeinderat statt.

Strasser sieht in dieser Entscheidung einen großen Vertrauensbeweis und gleichzeitig einen klaren Auftrag: „Unsere Gemeinde braucht Menschen, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungen umsetzen. Genau dafür stehe ich“, betont der 44-jährige Rechtsanwalt und Familienvater von zwei Kindern.

Erfahrung und klarer Zugang zur Politik

Seit 2021 ist Strasser im Gemeinderat tätig, seit 2023 gehört er dem Gemeindevorstand an. In dieser Zeit konnte er sich ein umfassendes Bild von den Anliegen der Bevölkerung machen: „Ohlsdorf hat enorme Stärken und Potenziale – diese gilt es gezielt weiterzuentwickeln. Dafür braucht es Mut zur Entscheidung und den klaren Willen zur Umsetzung.“

Auch beruflich bringt Strasser Erfahrung in verantwortungsvollen Entscheidungsprozessen mit. Als selbstständiger Rechtsanwalt vertritt er täglich die Interessen seiner Klientinnen und Klienten. „Zuhören, analysieren und tragfähige Lösungen erarbeiten – genau das braucht es auch in der Gemeindepolitik“, so Strasser.

Konkrete Themen im Fokus

Inhaltlich setzt der designierte Vize-Bürgermeisterkandidat klare Schwerpunkte. Besonders dringlich seien Fragen rund um den demografischen Wandel und die Gesundheitsversorgung. Projekte wie ein Ärztezentrum oder betreutes Wohnen müssten mit Nachdruck vorangetrieben werden.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Nahversorgung: „Gerade für ältere Menschen oder jene ohne eigenes Auto müssen wir sicherstellen, dass sie weiterhin gut versorgt sind.“ Auch die Unterstützung der örtlichen Vereine sieht Strasser als wesentlichen Faktor für ein Wir tun was für unseren Bezirk 20.03.2026 funktionierendes Gemeindeleben. Neben finanzieller Förderung brauche es vor allem geeignete Infrastruktur und verlässliche Rahmenbedingungen. Darüber hinaus liegt ihm die Stärkung von Familien besonders am Herzen: „Als Familienmensch weiß ich, wie wichtig ein lebenswertes Umfeld und klare Perspektiven sind – heute und für kommende Generationen.“

Ausblick auf die nächsten Schritte

Am 26. März 2026 steht im Gemeinderat die Wahl des neuen Vize-Bürgermeisters an. Die Bürgermeisterwahl folgt im Jahr 2027. Strasser zeigt sich entschlossen: „Ich stelle mich diesen Herausforderungen mit voller Überzeugung. Für mich zählt, dass wir ins Tun kommen und dass sich in unserer Gemeinde wieder spürbar etwas bewegt.“

Abschließend richtet er einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Packen wir’s gemeinsam an – für ein starkes Ohlsdorf. Denn für mich zählen Lösungen.“