Seit 30 Jahren ist Frau in der Wirtschaft in der WKO Oberösterreich eine starke Stimme für Unternehmerinnen. Rund 40.000 Frauen profitieren heute von Netzwerk, Service und Initiativen, die unternehmerischen Erfolg unterstützen.

Allein im Bezirk Gmunden setzen 3.053 Unternehmerinnen täglich Impulse und tragen maßgeblich zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei. „Mit unserem Netzwerk vor Ort schaffen wir Sichtbarkeit, fördern Erfahrungsaustausch und geben Frauen die Möglichkeit, ihre unternehmerischen Ziele aktiv zu verwirklichen“, betont Ing.in Claudia Hindinger, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Gmunden.

Beinahe jede zweite Unternehmensgründung in Oberösterreich geht 2025 auf eine Frau zurück. Das ist ein deutliches Signal, dass Unternehmerinnen die Zukunft gestalten. „Auch im Bezirk Gmunden zeigt sich dieser Trend: 185 Neugründungen (49,6 %) wurden von Frauen durchgeführt. Unternehmerinnen schaffen Arbeitsplätze, bringen neue Ideen ein und stärken die regionale Wirtschaft“, so Hindinger.

In den vergangenen 30 Jahren hat Frau in der Wirtschaft vieles erreicht und entscheidende Verbesserungen für Unternehmerinnen durchgesetzt. Schwerpunkte waren und sind Bildung als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – etwa durch die Erhöhung des Wochengeldes oder die Einführung einheitlicher Herbstferien. Ein Erfolgsbeispiel ist der forcierte Ausbau der Kinderbetreuung, bei dem auf Landes- und Bundesebene umfassende Anstrengungen unternommen wurden, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Maßnahmen und Zukunftsschwerpunkte

Frau in der Wirtschaft OÖ setzt sich auch zukünftig für mehr Gleichstellung sowie die Verringerung des Gender Pay Gaps ein. Der Fokus soll dabei auf den tatsächlichen Ursachen liegen und an den relevanten Stellschrauben angesetzt werden: von der Kinderbetreuung über Karriereprogramme, Berufsorientierung in der Bildung bis hin zu modernen Arbeitszeitmodellen und starken Netzwerken für Frauen. „Frauen treiben neue Geschäftsmodelle, digitale Lösungen und nachhaltige Strategien voran, gestalten die wirtschaftliche Transformation aktiv mit und nutzen internationale Märkte, um Wettbewerbsfähigkeit und Krisenresilienz zu stärken“, erklärt Ing.in Claudia Hindinger. „Wir richten unseren Blick daher bewusst nach vorne: Innovation, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Regionalität und Nachhaltigkeit sowie Internationalisierung stehen 2026 im Fokus.“

Das Veranstaltungsprogramm 2026 bietet Unternehmerinnen im Bezirk Gmunden zahlreiche Impulse: 14.4.2026, Hereinspaziert in Bad Ischl, 25.6.2026, Business Point Gmunden – Sommerfest. So werden lokale Kontakte gestärkt, Wissen geteilt und neue Geschäftsperspektiven eröffnet.