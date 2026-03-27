Zu einem Wirtschaftsgespräch lädt die WKO die Gewerbetreibenden aus Ebensee in das Vortragshaus der IPE GmbH. Der Ohlsdorfer Unternehmer Manfred Asamer erwarb gemeinsam mit Geschäftspartnern vor knapp zwei Jahren das ca. 18 Hektar große Areal der ehemaligen Solvay-Fabrik.

Asamer und der Geschäftsführer der IPE GmbH, Baumeister Martin Steinkogler, informieren über den Status quo des Industrieparks und ihre Vorhaben. Auch stehen Informationen aus der Gemeindestube und von der WKO auf dem Programm dieses Abends.

Anmeldungen sind bis 6. April 2026 per E-Mail an bad-ischl@wkooe.at oder telefonisch unter 05-90909-5301 (Hr. Andreas Promberger, WKO Bad Ischl) möglich.