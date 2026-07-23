Vöcklabruck. Mit einer kleinen Feier wurden am WIFI Vöcklabruck kürzlich die Zeugnisse an 67 Absolventinnen und Absolventen der Werkmeisterschule überreicht. Mit dem erfolgreichen Abschluss haben die Facharbeiterinnen und Facharbeiter einen bedeutenden Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn erreicht und ihre hohe fachliche sowie persönliche Qualifikation eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 21 junge Männer haben ihren Werkmeister in Elektrotechnik geschafft, 24 Frauen und Männer in Maschinentechnik und Betriebstechnik sowie 22 Frauen und Männer in Kunststofftechnik – gemeinsam mit dem BZL Lenzing als weitere Ausbildungsstätte neben dem WIFI Vöcklabruck.

Die Werkmeisterausbildung zählt zu den anspruchsvollsten berufsbegleitenden Weiterbildungen im technischen Bereich. Sie verbindet fundiertes Fachwissen mit Kompetenzen in Führung, Organisation und betrieblicher Praxis. „Die Absolventinnen und Absolventen übernehmen damit eine wichtige Schlüsselfunktion in den Betrieben und leisten einen wertvollen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft“, sagte WKO-Bezirksstellenlobmann Stephan Preishuber bei der Zeugnisverleihung.

Dabei wurde im Saal der WKO Vöcklabruck auch große Bedeutung der Werkmeisterausbildung für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort hervorgehoben. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind hervorragend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, die Verantwortung übernehmen, Prozesse gestalten und als Bindeglied zwischen Management und Produktion wirken.

Besonders hervorzuheben sei die Einstufung der Werkmeisterausbildung auf NQR-Niveau 6 im Nationalen Qualifikationsrahmen. Damit wird die hohe Qualität und Wertigkeit dieser Ausbildung offiziell anerkannt. „Die Werkmeisterausbildung ist ein starkes Zeichen für Leistungsbereitschaft, Engagement und den Willen zur persönlichen Weiterentwicklung. Unsere Absolventinnen und Absolventen investieren neben Beruf und Familie viel Zeit in ihre Weiterbildung und schaffen damit beste Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft“, betonte Josef Renner, Leiter der WKO Vöcklabruck.