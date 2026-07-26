Bei einem Verkehrsunfall in St. Konrad ist am Samstagmittag ein 42-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Eine 37-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung wollte gegen 13:00 Uhr mit ihren beiden minderjährigen Söhnen die Kreuzung der L1308 Kranichsteger Straße mit der L1306 Vorchdorfer Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden Motorradfahrer.

Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision, bei der der 42-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ, berichtet die Polizei.