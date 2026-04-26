Am späten Samstagabend hat eine Polizeistreife in Laakirchen einen gestürzten Radfahrer in einem Feld entdeckt. Der 62-Jährige war alkoholisiert, blieb jedoch unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Der Vorfall ereignete sich am 25. April 2026 gegen 22:40 Uhr im Ortschaftsbereich Kranabeth auf der Straße Schneiderhaid. Eine Polizeistreife wurde auf einen zunächst unbekannten Gegenstand in einem angrenzenden Feld aufmerksam. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass es sich um einen gestürzten Radfahrer handelte. Die Beamten eilten sofort zu dem Mann.

Alkoholisierung festgestellt

Der 62-jährige Mann aus dem Bezirk Gmunden gab an, selbstständig gestürzt und nicht verletzt zu sein. Aufgrund deutlicher Anzeichen einer Alkoholisierung führten die Polizisten einen Alkotest durch. Dieser verlief mit 1,38 Promille positiv. Der Radfahrer zeigte sich erleichtert, den Sturz unverletzt überstanden zu haben, und setzte seinen Weg anschließend schiebend mit dem Fahrrad fort.

Quelle: LPD OÖ