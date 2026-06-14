In der Nacht auf Sonntag ist ein Auto in Schwanenstadt gegen eine Hausmauer geprallt. Nach dem Unfall soll der Lenker den Fahrersitz mit seinen Mutter getauscht haben um den tatsächlichen Lenker gegenüber der Polizei zu verschleiern.

Der 28-jährige Rumäne aus dem Bezirk Vöcklabruck kollidierte mit seinem Fahrzeug in einem Kreuzungsbereich im Gemeindegebiet von Schwanenstadt mit einer Hausmauer. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde er von seinen Eltern abgeholt.

Mutter gibt sich als Lenkerin aus

An der Unfallstelle erklärte die Mutter des 28-Jährigen gegenüber den einschreitenden Beamten, sie habe das Fahrzeug gelenkt. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mann jedoch an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Mehrere Unfallzeugen identifizierten ihn eindeutig als tatsächlichen Fahrzeuglenker.

Lenker hatte 1,38 Promille

Ein beim 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der Mann wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.

Quelle: LPD OÖ