Am Samstagabend wurde eine 58-jährige Frau bei einem Unfall mit einem Segway in St. Lorenz schwer verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die 58-jährige israelische Staatsangehörige war mit einem ausgeliehenen Segway im Gemeindegebiet von St. Lorenz unterwegs. Gegen 18:50 Uhr fuhr sie gegen einen Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Infolge des Aufpralls kam die Frau zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.

Notarzthubschrauber angefordert

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde ein Notarzthubschrauber alarmiert. Die Verletzte wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen, berichtet die Polizei.