Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Laakirchen zu einem Fahrzeugbrand im Bereich einer Tankstelle alarmiert. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein stark rauchender Pkw unmittelbar neben einer Tankstelle vorgefunden. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs wurden umgehend Sicherungsmaßnahmen eingeleitet.

Tankstelle abgesperrt und Fahrzeug verlegt

Die Einsatzkräfte fluteten den Motorraum des Pkw zunächst mit CO₂-Löschern und sperrten die Tankstelle großräumig ab. Anschließend wurde das Fahrzeug mithilfe von Rangierwagen von der Tankstelle auf einen nahegelegenen Parkplatz in einem sicheren Bereich verbracht.

Nachkontrollen verhindern Wiederentzündung

Im weiteren Verlauf wurde der betroffene Bereich im Motorraum mit Wasser gekühlt. Nach regelmäßigen Temperaturkontrollen konnte der Pkw schließlich an ein Abschleppunternehmen übergeben werden, berichtet die Feuerwehr Laakirchen.