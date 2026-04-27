Strahlender Sonnenschein und nahezu perfekte Laufbedingungen bildeten den würdigen Rahmen für den 37. Internationalen SPARKASSEN Hallstättersee Rundlauf am 26. April 2026. Mit 1.048 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde heuer ein neuer Rekord verzeichnet – ein eindrucksvolles Zeichen für die große Beliebtheit dieses wohl schönsten Halbmarathons Österreichs über 21,097 km.

In der Herrenwertung setzte sich Andreas Englbrecht (Exciting Runningteam Bad Goisern) in einer Zeit von 1:12:35 an die Spitze. Dahinter folgte Vitalii Kapitanets (jagerbauer.at, Ukraine) mit 1:12:57 auf Rang zwei. Den dritten Platz sicherte sich Markus Schreiner (LAC BMD Amateure Steyr) mit 1:13:27.

Bei den Damen überzeugte Carina Weissenborn (#badischllaeuft, Obertraun) mit einer starken Leistung und gewann in 1:31:20. Marlene Glack (Union Neuhofen an der Krems) belegte mit 1:31:52 Rang zwei, gefolgt von Greta Juppe Hoppe (PTSV Rosenheim, Deutschland), die mit 1:34:11 den dritten Platz erreichte.

Spendenübergabe für den guten Zweck

Bereits vor der Siegerehrung durfte die ASKÖ Hallstatt einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro an den Verein Rollende Engel übergeben.

Die Übergabe erfolgte durch Karl Trausner-Steinböck (Organisator), Manuel Wallner (Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Bad Ischl und Organisator des Seerundlaufes) und Stephan Pichler (ASKÖ-Obmann).

Der Verein erfüllt schwerkranken Menschen letzte Herzenswünsche und leistet damit einen wertvollen Beitrag für Menschlichkeit und Würde.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, deren engagierter Einsatz eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung ermöglichte. Ebenso gebührt der Sparkasse Salzkammergut als verlässlichem Hauptsponsor großer Dank. Darüber hinaus bedanken wir uns herzlich bei den vielen weiteren Sponsoren und Partnern, die den Hallstättersee Rundlauf tatkräftig unterstützt und maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

👉 Alle Ergebnisse sind online unter time2win abrufbar.