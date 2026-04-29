Obertraun, Mit einem abwechslungsreichen und schwungvollen Konzertabend begrüßte die Ortsmusikkapelle Obertraun am vergangenen Samstag das Publikum und den Frühling! Gleichzeitig bot der Abend auch den würdigen Rahmen für Ehrungen verdienter Musiker sowie die Vorstellung neuer Mitglieder.

Die beiden Kapellmeister Michaela Eggenreiter und Josef Pühringer stellten für den musikalischen Höhepunkt des „Musikerjahres“ ein buntes und klangvolles Programm zusammen. Der erste Teil des Konzertes stand ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Marsch, Polka und eine Ouvertüre durften dabei nicht fehlen. Besonders hervorzuheben waren die schwungvolle Polka „Traum einer Marketenderin“, bei der Christian Eggenreiter und Peter Aschauer als Solisten fungierten, sowie der stimmungsvolle „Regentropfen-Walzer“ von Carl Michael Ziehrer. Der von Susanne Zabl für Blasorchester arrangierte Walzer überzeugte mit lebendigen und zugleich sanften Melodien.

Den zweiten Konzertteil eröffnete das OMK-Jugendensemble mit zwei Musikstücken. Seit dem Herbst proben die jungen Musikerinnen und Musiker einmal wöchentlich unter der Leitung von Michaela Eggenreiter und Katharina Perstl und zeigten dabei bereits beachtliches Können. Im weiteren Verlauf des Abends präsentierte die Kapelle moderne Blasmusik mit bekannten Hits von Rainhard Fendrich, Bryan Adams und der irischen Rockband U2.

Ehrungen für langjährige Verdienste!

Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen zweier verdienter Musikerpersönlichkeiten. Der Klarinettist Helmut Schilcher wurde für 50 Jahre aktive Musikertätigkeit sowie mehr als 30 Jahre als Kassier ausgezeichnet. Als Anerkennung erhielt er das Verdienstkreuz in Silber des OÖ. Blasmusikverbandes.

Für beeindruckende 60 Jahre als Musiker bei der Obertrauner Ortsmusik wurde Trompeter und Altbürgermeister Robert Binder geehrt. Er war unter anderem 18 Jahre als Schriftführer sowie sechs Jahre als Kassier tätig und erhielt dafür das Verdienstkreuz in Gold des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes.

Ebenso gratulierte man Nora Hochmair und Josef Trawöger herzlich zu den erfolgreich bestandenen Junior-Abzeichen. Auch neue Mitglieder konnten im bis auf den letzten Sessel voll besetzten Saal vorgestellt werden. Anna Preisch verstärkt ab sofort bei Ausrückungen die Querflöten sowie Stefanie Renner das Team der Marketenderinnen!