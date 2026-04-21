Gmunden / Oberösterreich – Ein herausragender Erfolg für das Backhaus Hinterwirth und die gesamte Region: Beim diesjährigen Internationalen Brotwettbewerb der Lebensmittelakademie konnte der Traditionsbetrieb mit außergewöhnlicher Qualität und handwerklicher Perfektion überzeugen.

Mit insgesamt 48 Goldmedaillen, 23 Silbermedaillen und 9 Bronzemedaillen zählt das Backhaus Hinterwirth zu den erfolgreichsten Teilnehmern des Wettbewerbs. Diese beeindruckende Bilanz wurde mit einem weiteren Meilenstein gekrönt: Platz 2 in der Gesamtwertung ganz Österreichs.

Platz 1 ging nach Tirol Bäckerei Ruetz, und Platz 3 an die Bäckerei Reichl Brot OÖ

Dieser Erfolg unterstreicht eindrucksvoll die konsequente Qualitätsarbeit des Familienbetriebs, der seit Jahren für gelebte Backtradition, regionale Zutaten und echtes Handwerk steht. Trotz seiner mittelständischen Größe ,konnte sich das Backhaus Hinterwirth gegen zahlreiche große Mitbewerber durchsetzen und beweist damit, dass Leidenschaft und handwerkliches Können den entscheidenden Unterschied machen.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine enorme Ehre und Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Sie gehört unserem gesamten Team, das mit viel Hingabe und Sorgfalt jeden Tag aufs Neue für höchste Qualität sorgt“, so das Backhaus Hinterwirth.

Der Erfolg ist nicht nur ein bedeutender Moment für den Betrieb selbst, sondern auch ein starkes Signal für die gesamte Region: Traditionelles Bäckerhandwerk aus Oberösterreich hat internationales Spitzenniveau.

Das Backhaus Hinterwirth bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei seinen treuen Kundinnen und Kunden für das Vertrauen und die Unterstützung.