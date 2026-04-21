Innerhalb von nur drei Wochen durfte Bürgermeister Peter Groiß gleich zu zwei ganz besonderen Gratulationen in das Bezirksaltenheim von Attnang-Puchheim aufbrechen.

Frau Helga Laubichler feierte am 27. März 2026 ihren 100. Geburtstag.

Ebenfalls 100 Jahre ist nun seit 17. April 2026 Frau Hilda Kronsteiner.

Das schönste an diesen Gratulationen war eindeutig, dass beide Damen geistig noch völlig fit sind. Es wurde viel geratscht, erzählt und gelacht… Beide fühlen sich im städtischen Seniorenheim sichtlich wohl… Schön zu sehen, in welch guter Verfassung beide sind und wie herzlich sie von ihren Angehörigen betreut werden.