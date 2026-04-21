Gmunden. Der Lions Club Gmunden lädt am 25. und 26. April zu einer besonderen Vernissage in die Stern & Hafferl Remise ein. In diesem einzigartigen Ambiente präsentieren der international anerkannte kroatische Künstler Miljenko Bengez und der regionale Kunstschaffende Dieter Obermayr eine Auswahl ihrer Werke.
Ein Höhepunkt des Abends am 25. April ist die Versteigerung ausgewählter Bilder zugunsten sozialer Projekte in der Region. Diese Veranstaltung verbindet erstklassige Kunst mit einem sozialen Engagement.
Am Sonntag, den 26. April, erwartet die Gäste zudem ein Brunch mit spannenden Gesprächen mit den Künstlern. Der Lions Club Gmunden freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Vernissage: Sa, 25.4. 19:00 -24:00 Uhr
Ausstellung: So, 26.4. 10:00 – 15:00 Uhr
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