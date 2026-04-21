GMUNDEN. Am Sonntag, 19. April 2026, fand die 71. Jahreshauptversammlung der Werkskapelle Laufen Gmunden‑Engelhof im Vereinsheim statt. Unter den Anwesenden befanden sich Bürgermeister Mag. Stefan Krapf, Vizebürgermeister Wolfgang Schlair, Kassaprüfer Thomas Harrer, Ehrenmitglied Heli Ohler sowie zahlreiche Familienmitglieder der Musiker:innen.

Nach der Begrüßung und einer Schweigeminute für verstorbene Vereinsmitglieder berichteten Schriftführung, Kassier, Jugend, Kapellmeister und Obmann über das vergangene Vereinsjahr. Besonders hervorgehoben wurden die mehr als 110 Termine, darunter die Eröffnung des neuen Vereinsheims, der erste eigene Punschstand, eine Tonaufnahme sowie zahlreiche Aktivitäten im Laufenten‑Jugendclub:

Nikolaus‑Nachmittag

Kinderfasching

Schulprojekt „Der Klang des Weißen Goldes“

Kindergartenprojekt

Workshop mit der Villa Gmundnerbunt

Auftritte beim Jahreskonzert, im Strandbad und weitere musikalische Beiträge

Der Musikverein freut sich zudem über vier neu absolvierte Leistungsabzeichen, erfolgreiche Teilnahmen bei Prima la Musica und eine wachsende Zahl an Musiker:innen im Jugendorchester. Auch im Sommer warten bereits die nächsten Höhepunkte:

Laufententreffen am 8. Mai (Schwerpunkt Marschmusik)

(Schwerpunkt Marschmusik) Familiennachmittag am 13. Juni

Auftritt beim HopfenAir‑Festival

Zudem absolvierte das Vereinsorchester im vergangenen Jahr wieder zwei Wertungen (Marsch- & Konzertwertung) und wurde beide Male mit einer Auszeichnung bewertet.

Für sein langjähriges Engagement wurde Manfred Schatzl im Herbst mit dem Ehrenzeichen in Gold des Österreichischen Blasmusikverbands ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe dieser Ehrung wurde im Rahmen der Vollversammlung nachgeholt.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung konnten sechs neue Mitglieder offiziell aufgenommen:

Helmut Ohler (Tuba)

Dominik Pichelsberger (Schlagwerk)

Elisabeth Pichelsberger (Querflöte)

Selina Pichelsberger (Klarinette)

Michaela Puhr (Marketenderin)

Eva Zimmermann (Marketenderin)

Im Jänner 2026 erarbeitete der Vorstand im Rahmen einer eintägigen Klausur eine Vision, Mission und konkrete Ziele für die Zukunft des Vereins. Die Jahreshauptversammlung bot eine ideale Gelegenheit, dieses neue Leitbild zu präsentieren. Das Wirken der Werkskapelle konzentriert sich künftig auf vier Säulen: Musik, Gemeinschaft, Jugend und Auftritt.

Die Werkskapelle blickt mit viel Zuversicht in die Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklung der Nachwuchsarbeit sowie die Pflege und Belebung des neu errichteten Vereinsheims entsprechend der neu formulierten Vision. Bürgermeister Mag. Stefan Krapf würdigte in seinen abschließenden Worten die engagierte Jugendarbeit und dankte allen Mitgliedern – insbesondere dem Vorstand – für ihren Einsatz.

Laufenten‑Jugendclub & Mitspielen in der Werkskapelle

Der Laufenten‑Jugendclub bietet Kindern und Jugendlichen ganzjährig musikalische Aktivitäten, Proben, Workshops und gemeinsame Auftritte. Am Freitag, 8. Mai, von 14:30 bis 16:00 Uhr findet wieder ein kostenloser Laufenten‑Nachmittag mit viel Spiel und Spaß für Kinder ab 4 Jahren statt. Im Anschluss sind Kinder ab 10 Jahren zum „Ducks“-Jugendtreff eingeladen.

Weitere Informationen zu Terminen, Einstiegsmöglichkeiten und Angeboten gibt es bei Jugendreferentin Tanja Schobesberger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at) oder auf www.wk-laufen.at. Auch Erwachsene und Jugendliche, die ein Blasinstrument neu erlernen oder nach einer Pause wieder einsteigen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen.