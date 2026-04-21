Am Freitag, dem 17. April, wurde im Sudhaus die multimediale Ausstellung „Waste Art“ feierlich eröffnet. Mit dabei: engagierte Schülerinnen und Schüler der HLW Bad Ischl, die mit kreativen Aktionen das Motto der Ausstellung „Abfall ist kein Ende – sondern eine Einladung“ praxisnah umsetzen.

Die 3HLW bot den Besucherinnen und Besuchern einen kostenlosen Fahrradcheck an. Dabei unterstützten die Jugendlichen die Gäste, ihre Fahrräder fit für den Frühling zu machen. Ob Reifen aufpumpen, Reifen flicken, Ketten ölen oder Schrauben nachziehen – die Schülerinnen und Schüler sorgten dafür, dass viele Fahrräder wieder verkehrstauglich wurden und gut in die neue Saison starten können.

Parallel dazu kümmerte sich die 1HLW um das leibliche Wohl der Gäste – und setzte dabei ganz auf Nachhaltigkeit. An ihrer Zero-Waste-Smoothie-Bar wurden frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte angeboten. Besonders kreativ: die bei der Saftproduktion anfallenden Reste, der sogenannte Trester, wurde nicht entsorgt, sondern weiterverwendet. Gemeinsam mit Erde und einem Regenwurm entstand daraus ein „Garten-to-go“. Dieser kann einfach auf einer beliebigen Freifläche ausgebracht werden auf der man sich mehr Biodiversität wünscht.

Mit ihrem Einsatz zeigten die HLW-Schülerinnen und -Schüler, wie nachhaltiges Denken und praktisches Handeln miteinander verbunden werden kann – ganz im Sinne der Ausstellung „Waste Art“.