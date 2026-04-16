Mittwochabend ist es in Gosau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein alkoholisierter PKW-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am 15. April 2026 auf der L1291 Gosauseestraße im Gemeindegebiet von Gosau. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem PKW unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW.

Alle Beteiligten verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei beteiligten Personen verletzt. Der 24-jährige Beifahrer im Fahrzeug des Unfalllenkers erlitt Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in ein Krankenhaus geflogen. Der 28-jährige Lenker sowie der 62-jährige Unfallgegner wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Lenker war betrunken

Ein beim 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der Lenker wird angezeigt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Quelle: LPD OÖ