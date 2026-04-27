Am Sonntagabend ist es im Gemeindegebiet von Vöcklabruck zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW gekommen. Drei Männer wurden dabei verletzt. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der B1 mit der Wagrainer Straße, die genaue Ursache ist noch unklar.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Der Unfall passierte am 26. April 2026 gegen 20:45 Uhr im Bereich Schöndorf. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem PKW auf der B1 in Richtung Timelkam unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 77-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger gemeinsam mit einem 56-jährigen kosovarischen Staatsbürger, beide ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es im Kreuzungsbereich der B1 mit der Wagrainer Straße zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Drei Verletzte

Alle drei beteiligten Männer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ