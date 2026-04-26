Am Sonntag, 17. Mai 2026 findet die traditionelle Saisoneröffnung im Viechtauer Heimathaus statt. Mit dieser Veranstaltung nehmen wir auch am internationalen Museumtag teil. Wir starten ab 14 Uhr mit der beliebten „Heimathaus-Musi“ Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Selbstgemachte Kuchen werden angeboten. Vogerlschnitzer sind vor Ort. Führungen werden auf Wunsch gegen freiwillige Spenden durchgeführt.

2026 ist das Heimathaus von Donnerstag, 21. Mai bis Samstag, 19. September jeden Donnerstag und Samstag von 14.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 16.00 Uhr. Führungen gibt es auch nach telefonischer Vereinbarung zu anderen Terminen – Tel. 0664 50 22 527 oder 0664 73 40 65 95.