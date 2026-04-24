Die Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshilfe Oberösterreich präsentiert ab 6. Mai 2026 in der Galerie am Rinnholzplatz aktuelle künstlerische Arbeiten zum Thema „Laut und Leise“. Vier Künstler:innen der Werkstatt zeigen gemeinsam mit drei Gastkünstler:innen Werke die mit Gegensätzen spielen. Die Ausstellung ist bis 30. Mai 2026 zu sehen.

Auf der Lebensreise ist es manchmal laut und manchmal leise – und genau diese Spannung macht die Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshilfe Oberösterreich in ihrer neuen Ausstellung sichtbar. Aus der Werkstatt sind Nelly Bock, Martin Filsegger, Julia Rakuschan und Robert Spießberger vertreten. Als Gastkünstler:innen konnten Ferdinand Götz, Lukas Halder und Ulrike Wintersteiger gewonnen werden. Gemeinsam entfalten sie ein breites Spektrum: von poetischen Momentaufnahmen bis zu unkonventionellen Objekten, von zarten Zeichnungen bis zu lauten, kraftvollen Farben.

Leise Schatten, laute Farben – und fantasievolle Instrumente

Die ausgestellten Arbeiten übersetzen das Motto auf ganz unterschiedliche Weise in Bilder und Objekte. Martin Filsegger nähert sich leisen und lauten Momenten des Alltags mit poetischem Blick. Nelly Bock zeigt fantasievolle Zeichnungen erstaunlicher Musikinstrumente. Newcomer Robert Spießberger überrascht mit spannenden Zeichnungen von leisen Schatten und lauten Friedensstatuen. Ulrike Wintersteiger wiederum setzt auf unkonventionelle Objekte und kraftvolle Farbigkeit. So entsteht eine Ausstellung, die zeigt: Laut und Leise sind keine rein akustischen Erfahrungen, sondern lassen sich ebenso sehen und fühlen.

Vernissage am 6. Mai 2026 – Galerie am Rinnholzplatz

Die Eröffnung der Ausstellung „Laut und Leise“ findet am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 19 Uhr in der Galerie am Rinnholzplatz 8 in 4810 Gmunden statt. Die Ausstellung ist bis Samstag, 30. Mai 2026, zu sehen.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung unter +43 660 8488429.