Am Mittwoch den 22.4.2026 fand im Gasthaus Rablschenke die Generalversammlung des Siedlervereines Gschwandt mit Neuwahl des Vorstandes statt. Obmann Hans Jürgen Mairhofer konnte bei seinen Begrüßungsworten nicht nur viele der 113 Mitglieder des Gschwandtner Vereines, sondern auch Gschwandt`s Bürgermeister Fritz Steindl, den Landesobmann OÖ und Präsidenten des Siedlervereines Österreich Helmut Löschl, den Bezirkssprecher Gmunden Michael Lettner und als Gastvortragenden Andreas Aichinger, der im Anschluss an die Generalversammlung einen äußerst interessanten Vortrag über „Wie gestalte ich einen insektenfreundlichen Garten“ gehalten hat, herzlich begrüßen.

Nach dem Totengedenken brachte Obmann Hans Jürgen Mairhofer seinen Tätigkeitsbericht vor. Viele Veranstaltungen und Kurse wie Baumschnitt etc. prägten das abgelaufene Jahr und die rege Teilnahme zeigt auch das große Interesse am Siedlerverein Gschwandt. Auch der Geräteverleih erfreut sich großer Beliebtheit und wird sehr gut angenommen. Für größere und sperrige Geräte wird ein Einstellplatz gesucht, wo auch Bürgermeister Steindl in seinen späteren Grußworten die Mithilfe angeboten hat. Wie schon erwähnt zählt der im Jahre 2004 gegründete Verein in Gschwandt derzeit beachtliche 113 Mitglieder. Neue interessierte Mitglieder sind gerne willkommen und können sich entweder per Tel. unter +43 669 17032001 oder per Mail unter 72hansim@gmail.com melden und erfahren nähere Details. Hans Mairhofer bedankt sich herzlich bei seinem Vorstand für die tolle Mitarbeit und übergibt das Wort der Kassierin Anita Gruber, die nach vortragen des Kassaberichtes durch die Kontrolle auch entlastet wurde und der Dank für die tadellose Tätigkeit als Kassierin ausgesprochen wurde.

Das Wort erging anschließend an Bgm. Fritz Steindl, der die Neuwahl des Vorstandes durchführte. Die Neuwahl erfolgte auf Wahlvorschlag und wurde einstimmig angenommen. Als neuer und alter Obmann führt in den nächsten 5 Jahren wieder Hans Jürgen Mairhofer die Geschicke des Vereines, sein Stellvertreter ist Max Riedler, Kassierin Anita Gruber, Stv. Christine Auinger, Schriftführerin Daniela Holzinger, Stv. Lieselotte Diensthuber, die Kontrolle Mario Anlanger und Karl-Heinz Diensthuber und als Beiräte sind Hans-Jörg Edthaler und Erwin Littringer im Vorstand vertreten. Nach einigen Wortmeldungen und Ansprachen der Ehrengäste wurde die Generalversammlung offiziell beendet.

Es folgte eine kurze Pause und im Anschluss dann ein interessanter Vortrag von Andreas Aichinger mit dem Thema „Wie gestalte ich einen insektenfreundlichen Garten“. Andreas Aichinger besitz in Waldbach/Gschwandt einen derartigen Garten und hat sich ein enormes Fachwissen angeeignet. Seine Tips fanden bei den Anwesenden reges Interesse und jede Zwischenfrage wurde zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Im gemütlichen Teil wurden Erfahrungen ausgetauscht und noch so manche Fragen beantwortet.