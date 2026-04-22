Am Samstag, den 9. Mai 2026 von 8.00 bis 12.00 Uhr wird wieder eine Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus Oberweis durchgeführt.

Löscher können bereits am Freitag von 18.00 bis 19.30 Uhr beim Feuerwehrhaus OBERWEIS abgegeben werden

Diese Überprüfung ist für alle Löscher (Pulver, Schaum, CO2 oder dergleichen) alle 2 Jahre gesetzlich vorgeschrieben.

Die Fa. CRESU Brandschutz wird diese in bewährter Weise von 08.00 – 12.00 Uhr durchführen.

Auch Neugeräte könne zu sehr günstigen Preisen erworben werden.