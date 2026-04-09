In „GLEICH“ stellt Alfred Dorfer, ein Meister der satirischen Kunst, einmal mehr seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis, Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu verwischen. Was sich zunächst wie ein klassisches Ein-Mann-Theaterstück anfühlt, entpuppt sich schnell als ein intensiver und absurder Gedankenspielplatz, in dem Dorfer mit verschiedensten Figuren, Erzählsträngen und Zeitebenen jongliert. „GLEICH“ ist ein Stück, das sich nicht in eine Schublade stecken lässt.

Von der Großmutter über den Wirt bis hin zum Bären – in Windeseile schlüpft Dorfer in unterschiedlichste Rollen, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Doch „GLEICH“ ist mehr als nur eine Ansammlung von Charakteren und skurrilen Momenten. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Zeit und der Realität selbst, ein Stück, das Fragen aufwirft und den Zuschauer immer wieder ins Zweifeln bringt. Dürfen wir das, was wir sehen, tatsächlich für bare Münze nehmen? Oder ist es nur eine von Dorfer gesponnene Fiktion, die uns auf subtile Weise den Spiegel vorhält?

Mit einer Ausbildung in Pantomime und Schauspiel beherrscht Dorfer die Kunst der Mimik und Körpersprache meisterhaft. Doch es sind seine scharfsinnigen Dialoge und seine präzise Wortwahl, die ihn zu einem wahren Meister der satirischen Kunst machen.

Dabei hat Dorfer immer wieder seine eigene Erzählform weiterentwickelt und sich so eine ganz eigene Stimme im deutschen Sprachraum erarbeitet. Seine Kunst ist eine Mischung aus absurdem Humor, philosophischen Gedanken und einer tiefen Reflexion über die Gesellschaft. Der „Gedankenturner“, wie er oft genannt wird, schlägt präzise Haken zwischen den Zeilen und lässt dabei seine Zuschauer stets zwischen Lachen und Nachdenken pendeln. In der Kombination von scharfem Blick, intelligenter Satire und körperlicher Ausdruckskraft hat Dorfer einen ganz eigenen Stil entwickelt, den viele als unvergleichlich und einzigartig empfinden.

Alfred Dorfer ist eine der herausragendsten Figuren der deutschsprachigen Kabarett- und Theaterlandschaft. In einer Welt, die von schnelllebigen Trends und oberflächlichen Oberflächlichkeiten geprägt ist, bleibt Dorfer sich und seinem scharfsinnigen Humor treu. Was ihn einzigartig macht, ist nicht nur seine Fähigkeit, auf den Punkt zu bringen, was viele andere übersehen, sondern vor allem die Art und Weise, wie er seine Beobachtungen in Kunst umwandelt.

Eine gemeinsame Veranstaltung mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden

Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311-313, bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden sowie bei Ö-Ticket.