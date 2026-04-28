Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition und ein Fixpunkt im Kalender für viele Familien im Bezirk Gmunden: Die Sandkistenaktion der OÖVP gemeinsam mit dem ÖAAB wurde in den Gemeinden unseres Bezirks erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Auf die Schaufel, fertig, los“ wurden die Sandkisten in den Gärten vieler Familien kostenlos gefüllt. Unter anderem in den Gemeinden. Altmünster, Ebensee, Gmunden, Gosau, Grünau, Scharnstein, St. Konrad, Ohlsdorf, Vorchdorf.

„Im März und April füllten unsere Funktionärinnen und Funktionäre die Sandkisten der Familien kostenlos mit frischem Sand auf“, berichtet OÖVP-Bezirksparteiobmann Rudolf Raffelsberger. „Damit wollen wir nicht nur die Sandkisten für die anstehende Gartensaison rüsten, sondern die Gelegenheit für den Austausch mit den Menschen direkt in den Gemeinden nutzen“, betont Raffelsberger.

„Oberösterreich zum Kinderland Nr. 1 zu machen ist eines unserer wichtigsten Ziele – wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen auch mit einer kleinen Geste wie der Sandkistenaktion unterstreichen, dass uns Familien und Kinder wichtig sind. Das können wir dank unserer vielen engagierten Funktionärinnen und Funktionäre in den Gemeinden auch umsetzen. Sie tragen zu einem guten Miteinander bei und daher möchte ich mich für die Arbeit vor Ort herzlich bedanken“, betont der Schirmherr der Aktion, Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Landeshauptmann Stelzer verweist zudem auf die aktuellen Erfolge beim Ausbau der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen im Bundesland: Oberösterreich verfolgt konsequent das Ziel, Kinderland Nummer 1 zu werden. Dafür wurde das Budget für Kinderbetreuung seit 2017 mehr als verdoppelt. Aktuell stehen 452,5 Millionen Euro zur Verfügung – ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Schwerpunkt liegt auf einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung. Daher setzt Oberösterreich auch kleinere Gruppen in den Kindergärten um.