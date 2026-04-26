Beim kürzlich stattgefundenen Weinlandturnier in Heimschuh (Südsteiermark) kehrten die Spieler des UBSV Attnang/Vöcklabruck mit Topplatzierungen nach Hause zurück.

Im Einzelbewerb kam es bereits im Halbfinale zu einem vereinsinternen Duell, in dem sich Andreas Reiter klar gegen Manfred Eisenknapp durchsetzen konnte. Im Finale musste er sich nach einem ausgeglichenen Match (1:1 in Sätzen) nur hauchdünn im Match-Tiebreak dem Kärntner Christian Graf geschlagen geben. Mit den Plätzen zwei und drei war dies dennoch ein hervorragendes Ergebnis für den UBSV.

Im Doppelbewerb konnte die Paarung Manfred Eisenknapp und Werner Motz ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Sowohl das Halbfinale gegen ihre Vereinskollegen Langbauer/Kröhn als auch das Finale gegen die steirische Paarung Prasser/Schranz gewannen sie souverän in zwei Sätzen.

Auch im Doppel-B-Bewerb gab es Grund zur Freude: Andreas Reiter und Friedhelm Ilse vom UBSV Attnang/Vöcklabruck sicherten sich den Turniersieg.