Die Feuerwehren aus Altmünster und dem bayerischen Geiselhöring feierten am vergangenen Samstag im örtlichen Don Alfonso Park ihre über zwanzigjährige Partnerschaft durch die feierliche Übergabe einer symbolträchtigen Rotbuche. Mit diesem Festakt festigten die Einsatzkräfte in Beisein von Bürgermeister Martin Pelzer ihre langjährige Verbundenheit.

Diese besondere Partnerschaft besteht nun bereits seit über zwei Jahrzehnten und bildet das Fundament für eine tiefe kameradschaftliche Gemeinschaft über die Landesgrenzen hinweg. Infolgedessen organisierten die Wehren bereits im vergangenen Herbst eine gemeinsame Reise, bei welcher die bayerischen Kollegen den Kameraden aus Altmünster den stattlichen Baum als Geschenk überreichten.

Die Rotbuche schlägt nun neben dem Sicherheitszentrum im Don Alfonso Park ihre Wurzeln in die oberösterreichische Erde und dient dort als dauerhaftes Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung. Martin Enghofer von der Feuerwehr Geiselhöring betonte dabei: „Dieser Baum ist ein Sinnbild des Lebens und soll ein Zeichen unserer Freundschaft sein.“

Zudem erklärte er treffend: „Der Baum steht auch für Werte, die die Freundschaft der Wehren verbindet und so wie der Baum wächst, wächst auch die Freundschaft untereinander.“ Bürgermeister Martin Pelzer würdigte die Aktion in seiner Ansprache mit den Worten: „Auch wenn das Leben zeitlich begrenzt ist, dieser Baum wird immer Bestand haben.“

Ein großer Dank gilt weiterhin den Mitarbeitern der Gemeinde, die für die fachgerechte Einpflanzung im Parkgelände sorgten. Nach der Enthüllung der zugehörigen Gedenktafel begaben sich die Florianijünger gemeinsam zur vorverlegten Floriani Feier in die Pfarrkirche. Dort ließen die Feuerwehren aus Altmünster, Geiselhöring und Eben/Nachdemsee den festlichen Tag in einem würdigen Rahmen ausklingen.

Die Pflanzung der Rotbuche im Don Alfonso Park besiegelt die jahrelange Freundschaft zwischen den Wehren aus Oberösterreich und Bayern auf eindrucksvolle Weise. Dieses wachsende Monument erinnert künftige Generationen an die Bedeutung von Zusammenhalt und grenzenloser Hilfsbereitschaft unter Kameraden.