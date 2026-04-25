Schriftführer ist bei jedem Verein das Amt, welches keiner übernehmen will. Der Pensionistenverband Altmünster darf sich glücklich schätzen, mit Josef Wiesmayr einen Schriftführer zu haben, der sich seit mittlerweile fünfzehn (!) Jahren um diese wichtige Aufgabe annimmt.

Dieses „Jubiläum“ und den 70. Geburtstag nahm Obmann Alois Ehrnleitner bei der letzten Vorstandssitzung zum Anlass, sich bei Josef Wiesmayr für seine jahrelange, wenig sichtbare und daher oft unbeachtete Arbeit mit einem Geschenkgutschein zu bedanken.

Obmann-Stellvertreter Ing. Ronald Lachmair schloss sich den Glückwünschen mit einer von ihm künstlerisch gestalteten Ehrenurkunde an.

Josef Wiesmayr hat das Vereinsleben in Altmünster geprägt: 26 Jahre (!) lenkte er als Obmann auch die Geschicke des Stockschützenvereins Altmünster. Für sein unbezahlbares Engagement für unseren lebens- und liebenswerten Heimatort wurde er vor wenigen Wochen mit der Verdienstmedaille der Marktgemeinde Altmünster in Gold ausgezeichnet.