Von 20. bis 24. April 2026 fand bei der Feuerwehr Frankenmarkt der Abschluss der Truppmann-Ausbildung statt. Im Rahmen dieses Lehrgangs wurden an zwei Ausbildungsabenden sowie an einem zusätzlichen Ausbildungsnachmittag insgesamt 50 neue Kameraden und Kameradinnen umfassend auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet, alle konnten den Lehrgang erfolgreich abschließen. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbildungswoche lag in der Verkehrsreglerausbildung. Am 21. sowie am 24. April 2026 wurden bei der Feuerwehr Pühret und im Bereich der sogenannten Spitzkurve in Attnang insgesamt 25 neue Verkehrsregler ausgebildet. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten diese Ausbildung erfolgreich abschließen. Den Höhepunkt der intensiven Ausbildungswoche bildeten die Atemschutz-Leistungsprüfungen in den Stufen Bronze, Silber und Gold, die am 24. und 25. April 2026 am Gelände der ÖBB in Attnang durchgeführt wurden. Insgesamt stellten sich 31 Atemschutz-Trupps aus 16 Feuerwehren dieser anspruchsvollen Prüfung. Alle angetretenen Trupps meisterten die gestellten Aufgaben erfolgreich und konnten im Anschluss das jeweilige Leistungsabzeichen entgegennehmen. Die erfolgreiche Durchführung dieser Ausbildungs- und Prüfungswoche unterstreicht einmal mehr den hohen Ausbildungsstand und das große Engagement der Feuerwehren im Bezirk Vöcklabruck.